Блогер был глубоко тронут звучанием и смыслом композиции Фото: Чарли/@charlesrus25

В социальных сетях появилось необычное музыкальное видео от популярного во Владивостоке блогера. Автор контента, выступающий под псевдонимом Чарли, опубликовал ролик с исполнением главной композиции 9 мая. Знаменитая песня «День Победы» прозвучала не в привычном отечественному слушателю варианте, а на французском языке. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Блогер Чарли, которого большинство подписчиков знают под ником «Черный русский», опубликовал праздничный видеоролик ко Дню Победы. Молодой человек спел знаменитую патриотическую песню на французском. Сопровождая публикацию, автор сразу объяснил зрителям, почему композиция прозвучала именно в такой версии.

Видео: Чарли/@charlesrus25 Песня «День Победы» на французском языке

«Я впервые услышал известную композицию именно на французском языке и был глубоко тронут ее звучанием и смыслом», – поделился Чарли со своими подписчиками.

Впечатления от первого прослушивания остались с автором, и теперь знаменитые строки прозвучали в его собственном исполнении.

Сама песня «День Победы», которую спел владивостокский блогер, имеет богатую историю. Она была написана в 1975 году, к 30-летию окончания Великой Отечественной войны. Автором стихов выступил поэт-фронтовик Владимир Харитонов, а музыку создал композитор Давид Тухманов.

В России эта композиция чаще всего звучит в исполнении Льва Лещенко и традиционно входит в программу официальных мероприятий ко Дню Победы. При этом за прошедшие десятилетия песню перевели на десятки иностранных языков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

