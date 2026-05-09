В честь Дня Победы в Адмиральском сквере во Владивостоке прошел концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовики и дети войны вспомнили песни своей юности и угостились солдатской кашей. Один из ветеранов в этот день отметил свой 100-летний юбилей, сообщает «Комсомольская правда» – Владивосток».

ЗА ТЕХ, КТО НЕ С НАМИ

Владивосток масштабно отмечает День Победы. Недавно прошли парад и «бессмертный полк», открыли движение по дорогам, на улицы высыпали десятки тысяч людей. Город гремит, и только в Адмиральском сквере тишина. Здесь на лавочках сидят мужчины в кителях, увешанных медалями и орденами, тихо о чем-то разговаривают, а в глазах - слезы. Сегодня, в День Великой Победы они вспоминают тех, кто стоял за мир, не жалея себя, тех, с кем плечом к плечу бились за свободу, тех, кого с нами нет.

Концерт, патриотические стихи, песни военных лет, солдатская каша, поздравления и слова благодарности от потомков - воинов чествовали как подобает. В прохладной тени Адмиральского сквера, отрезанного от городского шума, время словно течет медленнее. Именно здесь можно услышать раздирающие душу истории жизни людей, которые стояли насмерть в страшные военные годы.

«КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, МНЕ БЫЛО ПЯТЬ ЛЕТ»

Николай Яковлевич Москаленко 9 мая отмечает 100-летний юбилей. Вспоминает, как в 1943 году из Владивостока его призвали в Красную Армию – в учебный отряд флота. Он сопровождал военные эшелоны в Москву, а в 1945 году участвовал в морских сражениях с милитаристской Японией.

«Родина требовала, и я отдал все, что смог», – скромно сказал Николай Яковлевич.

До своих 60-ти лет Николай Яковлевич служил начальником автомобильной инспекции Владивостокского гарнизона. Сегодня, в его вековой юбилей, ему вручили медаль почетного жителя Владивостока. Поздравления с Днем рождения зазвучали хором от всех благодарных бойцу потомков – Николай Яковлевич засмущался и смахнул слезу.

Для юбиляра исполнили его любимую песню – «Смуглянка». А частушки Николай Яковлевич исполнил сам, попросив саккомпанировать ему на баяне.

Другой почетный гость концерта – Виктор Васильевич Федоров. Война застала его в детстве. В 1943 году он вместе с мамой и младшим братом попал в концентрационный лагерь. Красная Армия освободила их 10 сентября 1944 года.

«Когда началась война, мне было пять лет. Я все помню. Помню, как высокий рыжий фриц снимал валенки с бабушки», – вспоминает Виктор Васильевич.

После войны Виктор Васильевич дослужился до звания подполковника в войсках связи. Здесь, на праздновании Дня Победы в Адмиральском сквере, он встретил своих знакомых, повспоминал былое, с надеждой посмотрел на подрастающее поколение.

Это мероприятие стало доброй традицией для краевой столицы. Вечером всех жителей города приглашают на большой концерт, который пройдет на центральной площади и завершится фейерверком.

