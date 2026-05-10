Десятки человек слились в единый механизм ради крохотной жизни: 50 врачей больше месяца выхаживали младенца, родившегося с весом 460 граммов во Владивостоке

Таких детей выходить невероятно сложно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском краевом перинатальном центре произошло настоящее чудо. Крошечная девочка по имени Екатерина, которая появилась на свет с весом всего 460 граммов, наконец окрепла и набрала необходимые килограммы. Счастливые родители забрали дочку и вылетели с ней домой – на Камчатку. Именно ради спасения долгожданного ребенка семья приехала во Владивосток. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

История этой малышки – это пример огромного труда врачей. Таких детей выходить невероятно сложно. В борьбе за жизнь Екатерины участвовали больше 50 специалистов. Это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неонатологи, медсестры. Врачи нескольких профилей работали как единый механизм.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе команды удалось сохранить жизнь и здоровье ребенка», – сообщили в министерстве здравоохранения Приморья.

Теперь девочка едет домой. Родители благодарят всех, кто помог их дочке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отнесли в больницу на руках: во Владивостоке двое девятиклассников спасли мужчину в тяжелом состоянии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.