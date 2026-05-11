Встретил войну в 14 день рождения, а в 17 ушел на фронт: участник Великой Отечественной войны Анатолий Лавров скончался во Владивостоке

Фото: Константин Шестков/@shestakovblog

Во Владивостоке простились с Анатолием Федотовичем Лавровым - участником Великой Отечественной войны, чья биография стала частью истории страны. Он ушел из жизни на 99-м году жизни, оставив после себя память о настоящем герое. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Войну ветеран встретил в свой день рождения: он родился 22 июня 1927 года. Анатолий Федотович начинал службу рядовым пулеметчиком в 852-м стрелковом полку 277-й дивизии. Позже его перевели в танковые войска - служил в 229-й танковой бригаде старшиной, командовал танком. Воевал на Дальневосточном фронте в Приморском крае и на Халхин-Голе.

Войну Анатолий Лавров закончил в Германии, в городе Герен. Но и после Победы не бросил службу - вернулся на Дальний Восток и оставался в армии до 1979 года. Затем работал в администрации Владивостока, уже в мирной жизни продолжая служить людям. У ветерана было немало наград: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и сразу три медали «За отвагу». А также медали за победу над Германией и над Японией.

В мэрии Владивостока выразили искренние соболезнования родным и близким Анатолия Федотовича.

«Память об Анатолии Федотовиче навсегда останется в сердцах родных, друзей, всех, кто знал и ценил этого замечательного человека», - сказал глава Владивостока Константин Шестаков.

