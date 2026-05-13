Живот скрутило от резкой боли: у 10-летней девочки разорвалась селезенка после удара о бордюр в Приморье

После падения девочку привезли в Дальнегорскую центральную городскую больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прогулка на улице едва не закончилась бедой для 10-летней жительницы Дальнегорска. Девочка неудачно упала на бордюр. Сначала казалось, что это обычный ушиб, но вскоре ребенку стало совсем плохо. Понадобилась экстренная помощь хирургов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

При падении школьница сильно ударилась о бордюр. Вскоре девочка почувствовала сильную боль в животе и слабость. Родные не стали тянуть время. Пострадавшую экстренно доставили в приемное отделение Дальнегорской центральной городской больницы.

Врачи сразу же осмотрели девочку. Проведенное обследование показало, что из-за сильного удара школьница получила тяжелую травму. У нее диагностировали разрыв селезенки и начавшееся внутреннее кровотечение. Коварство таких травм в том, что внешне они могут почти не проявляться, в то время как организм теряет кровь. Пациентку срочно отправили в операционную.

За жизнь ребенка боролась целая команда медиков. В операционной работали хирурги, анестезиологи-реаниматологи и дежурная бригада Дальнегорской ЦГБ. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение и провести хирургическое вмешательство.

Самое страшное осталось позади. Следующие два дня юная пациентка провела в реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. Затем школьницу перевели в хирургическое отделение для продолжения лечения. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает, девочку уже выписали домой.

«Травмы могут привести к серьезным последствиям даже после, казалось бы, обычного падения. Важно не оставлять детей без внимания и учить их правилам безопасности», – напоминают в министерстве здравоохранения Приморского края.

Специалисты призывают обязательно обращаться в больницу, если после любой травмы ребенок жалуется на боль или слабость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десятки человек слились в единый механизм ради крохотной жизни: 50 врачей больше месяца выхаживали младенца, родившегося с весом 460 граммов во Владивостоке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.