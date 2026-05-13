Анжелика и Данил вместе шесть лет Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Этот День Победы Анжелика Цыбуля из Благовещенска запомнит на всю жизнь. Именно 9 мая 2026 года ее молодой человек Данил Борисов сделал ей предложение руки и сердца. Позвал замуж свою избранницу парень на глазах у тысяч зрителей, прямо на Параде Победы. О том, как это было, девушка рассказала «Комсомольской правде» - Владивосток».

Самый разгар Парада, строевым маршем прошли военные, и вот губернатор Амурской области Василий Орлов предупреждает: сейчас будет предложение. И называет ее фамилию! А дальше – все то, что на видео увидела вся страна: Данил встает на колено, десятки будущих офицеров просят: «Скажи «Да!», и Анжелика говорит такое короткое, но заветное слово.

За шесть лет молодые люди прошли многое вместе Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

А ведь история этой пары началась гораздо раньше: познакомились они в августе 2020-го на мероприятии общих знакомых. Ему -18, ей – 21. За эти годы прошли многое, но все же поняли, что друг без друга не могут.

Видео: администрация Благовещенска/@blagoveshchensk_rf Данил сделал предложение возлюбленной на Параде в Благовещенске

«Мы прошли через многое вместе: служба в армии, командировка на СВО, отношения на расстоянии. Бывали ссоры и даже расставания - мы были молоды, у нас были свои характеры и ошибки. Но со временем мы поняли, что не можем жить друг без друга и не хотим быть ни с кем другим», - делится Анжелика.

Девушка старше возлюбленного на три года Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Тем не менее, предложения девушка не ждала. О купленном кольце догадывалась, так как недавно Данил интересовался размером пальца любимой, но думала, что это будет презент на день рождения – через месяц Анжелике исполнится 27 лет.

«Были догадки, что он купил кольцо, так как незадолго до этого уточнял про размер кольца, якобы поспорил с другом. Но он отрицал покупку, говорил, что нет денег», - рассказывает Анжелика.

И вот уже 9 мая выяснилось, что подарок будет вручен раньше и иметь совершенно другое значение.

Сам Данил планировал сделать предложение после Парада при роте почетного караула, но утром в День Победы все изменилось. Буквально 10 минут понадобилось на то, чтобы решить позвать возлюбленную замуж при всех и еще с руководством договориться.

Кадр с того самого Дня Победы, когда Анжелика стала невестой Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

«Он подошел к командиру, тот дал добро, и уже начали связываться с губернатором. Позвонили начальнику училища, а тот уже звонил Василию Орлову. Может, он и не думал, что разрешат, но все удалось сделать буквально за 10 минут».

И это решение перевернуло все, дав Анжелике испытать весь спектр эмоций: шок, волнение, неожиданность и приятное ощущение счастья. Говорит, до сих пор не может отойти от произошедшего.

А пока тысячи поздравлений летят со всей страны: пару поздравляют в социальных сетях под каждым видео, девушке, работающей учителем иностранного языка, приятные слова говорят коллеги и ученики. Дети, кстати, очень гордятся тем, что видео завирусилось, а их педагог стала такой популярной. А пока Анжелика и Данил готовятся стать мужем и женой: свадьбу планируют сыграть в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тогда от верхового услышали страшное слово "война"»: 100-летний ветеран из Владивостока рассказал, какой ценой досталась Победа

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.