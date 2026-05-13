Редкий вирус атаковал мозг, легкие отказали: страшная инфекция больше месяца пыталась убить жительницу Приморья

Больше месяца пациентка провела в реанимации

36-летнюю жительницу Владивостока доставили в городскую клиническую больницу №4 в крайне тяжелом состоянии. Врачи подозревали инсульт и острый герпетический менингоэнцефалит – редкое и опасное заболевание, поражающее оболочки и ткани головного мозга. Ситуация требовала срочной помощи сразу нескольких специалистов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

После комплексного обследования диагноз подтвердился. Пациентку экстренно госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Больше месяца за ее жизнь боролись неврологи, инфекционисты и реаниматологи. Состояние женщины оставалось тяжелым из-за серьезных осложнений. На фоне заболевания у нее произошел ишемический инсульт, развилась пневмония с дыхательной недостаточностью, обострился пиелонефрит. Кроме того, врачи фиксировали эпилептические приступы.

«Для стабилизации состояния специалисты применяли современные противовирусные препараты, интенсивную и симптоматическую терапию», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Лечение проходило под постоянным наблюдением врачей разных профилей. Медикам удалось добиться положительной динамики и постепенно вывести пациентку из критического состояния.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Ее перевели из реанимации в отделение реабилитации, где продолжается восстановительное лечение после тяжелого заболевания и осложнений.

Врачи напоминают, что острый герпетический менингоэнцефалит может развиваться стремительно и требует немедленного обращения за медицинской помощью. Поводом срочно обратиться к специалистам могут стать высокая температура, сильная головная боль, спутанность сознания, судороги, нарушение речи и координации движений.

