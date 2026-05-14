33 миллиона рублей наличными изъяли у вымогателей Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Арсеньеве завершился громкий судебный процесс над группой вымогателей, в состав которой входил сотрудник местной полиции. Почти 10 лет компания держала в страхе предпринимателя, требуя у него деньги и прибыльные лесные участки. За это суд назначил им реальные сроки в колонии строгого режима. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Давление на бизнесмена продолжалось с февраля 2013 года по сентябрь 2022-го. В преступную группу вошли три человека: отец, сын и действующий начальник одного из подразделений арсеньевского отдела МВД. Они убеждали коммерсанта, что у него возникнут серьезные проблемы с законом. Мужчине грозили уголовным преследованием за преступления, которых он не совершал, и обещали полностью разрушить его деловую репутацию.

Двух вымогателей в Арсеньеве отправили в колонию строгого режима

Требования к бизнесмену были жесткими. Вымогатели требовали от предпринимателя передать им долю в уставном капитале компании, переписать права аренды на лесные участки и дополнительно выплатить свыше 21 миллиона рублей. Мужчина не выдержал давления и отдал вымогателям часть своего бизнеса, а также один арендуемый участок для заготовки древесины.

Однако эта схема в итоге была раскрыта сотрудниками краевого управления ФСБ. Оперативники пресекли деятельность группы, а во время расследования вскрылись масштабы их обогащения. В рамках обеспечительных мер был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью больше 36 миллионов рублей. Причем 33 миллиона из этой суммы силовики изъяли наличными в различной валюте.

Действия подсудимых были квалифицированы как вымогательство в особо крупном размере. На днях суд вынес им суровый обвинительный приговор.

«С учетом позиции прокуратуры суд назначил обвиняемым от 8 до 8,5 лет колонии строгого режима и штрафы по 500 тысяч рублей каждому. Начальника подразделения полиции также лишили звания майора полиции и запретили в течение трех лет работать на должностях в правоохранительных органах, связанных с функциями представителя власти», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Кроме того, перед судом предстали еще не все обвиняемые: третий участник преступной группы успел скрыться. Сейчас он официально находится в розыске, а уголовное дело в отношении него следователи выделили в отдельное производство.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

