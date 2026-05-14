Во Владивостоке стартовал четвертый этап благоустройства Спортивной снабережной

Рабочие демонтируют старую брусчатку. Фото: vlc.ru.

Начался новый, четвертый этап преображения набережной Спортивной гавани во Владивостоке! В этот раз специалисты модернизируют территорию напротив легендарного спорткомплекса «Олимпиец».

Сейчас рабочие снимают брусчастку и огораживают локацию. По заказу муниципального учреждения «Лазо» к реализации привлекли профессионалов из ООО «Конкрит Джангл Строительство». Креативная команда во главе с Феликсом Машковым известна в городе по таким проектам, как благоустройство Нагорного парка, сопки Орлиное гнездо, Минного городка и других общественных пространств.

Специалисты МБУ «Лазо» рассказали, что для обеспечения безопасности улица Батарейная в районе «Олимпийца» стала, к сожалению, менее доступной. Пока рабочие занимаются ремонтом ограничены проезд для автомобилей и проход для пешеходов. Гостей и жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ради преображения одной из самых посещаемых точек города – стоит потерпеть.

В целях безопасности проезд рядом с местом ремонта временно ограничен. Фото: vlc.ru.

В рамках нового этапа благоустройства появятся уютные зоны для отдыха, локации с завораживающими видами на водную гладь и широкий пешеходный променад, где можно будет гулять и наслаждаться атмосферой. А еще, чтобы почувствовать себя в настоящей «городской тайге», здесь высадят местные деревья и кустарники. Готовы к глотку свежего воздуха и новым впечатлениям? Мы – да!

Напомним, модернизация набережной Спортивной гавани проходит поэтапно в рамках реализации мастер-плана развития Владивостока. Несколько лет назад отремонтировали центральную часть, тогда был создан удобный променад. Затем провели благоустройство территории возле фонтана. В зоне у воды построили амфитеатр, качели и скамейки. Для создания особой атмосферы парка у моря провели озеленение. Специалисты также создали сквер с терренкуром, связывающий улицу Пограничную с променадом набережной.

Важно отметить, что набережная не просто обновляется, а создается многофункциональное общественное пространство. В прошлом году специалисты полностью модернизировали территорию в районе старого городсого океанариума. Кстати, вместо него открылся филиал национального центра «Россия» – новая достопримечательность края. Напротив появился амфитеатр, что позволит проводить концерты и различные мероприятия на открытом воздухе с потрясающим видом. Уже осенью здесь запланировано несколько общегородских активностей.

Проектом предусмотрены широкая пешеходная зона и озеленение. Фото: vlc.ru.

Подчеркнем, жители Владивостока могут повлиять на благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас проходит онлайн-голосование, выразить свое предпочтение на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru можно до 12 июня. В дальневосточной столице благодаря народному рейтингу уже в следующем году преобразятся еще три локации.

