На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю/max.ru/prim_police

Полиция Владивостока проводит доследственную проверку по факту происшествия на Русском мосту в Первомайском районе. Там мужчина остановил иномарку в неположенном месте, подошел к краю моста и упал с 70-метровой высоты. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина упал с Русского моста во Владивостоке

В дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение о том, что водитель в нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль на проезжей части и рухнул в воду с 70-метровой высоты.

В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. В ходе осмотра специалисты обнаружили автомобиль Toyota Camry, принадлежащий 43-летнему мужчине, который, по предварительным данным, упал с моста. К поискам пропавшего подключились сотрудники МЧС.

Сейчас сотрудники полиции Первомайского района устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и анализируют данные о перемещениях автомобиля.

По каким причинам произошло такое несчастье – предстоит выяснить следствию.

