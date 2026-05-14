Выпускной 2026 во Владивостоке: когда пройдет, какие звезды приглашены

Эта отличная возможность провести время с друзьями в праздничной атмосфере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток масштабно отметит завершение учебного процесса для школьников 9-х и 11-х классов. Общегородской выпускной 2026 года пройдет в субботу, 23 мая. Стадион «Авангард» превратится в центр праздника, который продлится с 17:00 до 22:00. Ребят ждут музыкальные выступления, танцевальные номера и интерактивные зоны. Кульминацией вечера станут выступления популярных артистов.

Не обойдется и без традиционного вальса выпускников, который станет один из самых душевных моментов праздника. Десятки одиннадцатиклассников и девятиклассников исполнят его на поле стадиона, символизируя прощание со школьными годами и переход к новому этапу жизни. Кстати, о будущем, на площадке будут представлены стенды ведущих приморских вузов. Абитуриенты смогут узнать о востребованных специальностях, пообщаться с представителями университетов и посетить мастер-классы.

Кроме того, для гостей организуют фотозоны, творческие и развлекательные локации. Это отличная возможность провести время с друзьями, окунуться в атмосферу праздника и сохранить яркие воспоминания.

Специально для выпускников выступят приглашенные артисты – Асия и Антон Токарев.

«Выпускной – особый этап в жизни каждого человека: время подведения итогов, надежд и смелых планов на будущее. Мы постарались сделать программу яркой и насыщенной, чтобы этот день стал для ребят по-настоящему запоминающимся и оставил тёплые воспоминания на долгие годы», – поделился Сергей Дмитриенко, первый заместитель главы администрации Владивостока.

Стоит отметить, что помимо самих ребят насладиться праздником смогут родители и педагоги. В целях безопасности во время проведения общегородского выпускного запрещен пронос еды и напитков. Для гостей будет работать фуд-корт, где желающие смогут подкрепиться..

Специалисты мэрии Владивостока также отмечают, что на стадионе «Авангард» уложено специальное покрытие, поэтому вход возможен только в обуви на плоской подошве. Каблуки придется отложить для других мероприятий.

Как ранее писала «КП», выпускники школ дальневосточной столицы, набравшие наивысшие баллы при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), по инициативе мэра, получат денежное поощрение. За каждые 100 баллов отличников наградят суммой в 100 тысяч рублей, чем больше предметов сданы на высшую оценку, тем больше вознаграждение. Такая мера поддержка мотивирует ребят на достижение высоких результатов.

Стобалльники Владивостока получат по 100 тысяч рублей за каждый предмет

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.