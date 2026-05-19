Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Утром 19 мая на Камчатке произошел мощный пепловый выброс из вулкана Безымянный. При высоте самого исполина в 3020 метров, огромный столб пепла поднялся на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря. Ветер подхватил образовавшийся шлейф и погнал его в юго-восточном направлении – от вулкана в сторону Камчатского залива. Из-за масштабов выброса Безымянному был присвоен максимальный, «красный» код авиационной опасности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Выброс пепла вулканом Безымянный на Камчатке 19 мая

Камчатские вулканологи спрогнозировали это событие с невероятной точностью. Как рассказали в профильной группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН, их прогноз сбылся спустя 20 часов и 20 минут.

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Вскоре после извержения пепел начал оседать в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа. Изначально вулканический пепел толщиной до трех миллиметров покрыл территорию села Майское. Позднее выпадение незначительного количества осадков было зафиксировано также в поселке Козыревск.

Кроме того, специалисты KVERT предупредили, что пепловое облако продолжает двигаться на северо-запад – под угрозой небольших пеплопадов оказались поселки Седанка и Тигиль.

Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

Выпадение пепла и рекомендации МЧС

В МЧС рассказали, что жизнедеятельность населения в этих населенных пунктах не нарушена. Звонки от людей в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального округа не поступали. Тем не менее, жителям и гостям региона напоминают о том, что свежий вулканический пепел крайне опасен.

«При вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу. Если пепел будет проникать в жилище, нужно надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Также специалисты МЧС рекомендуют укрыть компьютеры, стереосистемы и другое домашнее оборудование пленкой или плотной тканью, полностью прекратив их использование в течение пеплопада. К уборке помещений и придомовых территорий спасатели просят приступать только после надевания респиратора и защитных очков. При возникновении любых нештатных ситуаций ведомство напоминает о необходимости использовать единый номер вызова всех экстренных служб – «112».

