На Камчатке одновременно активизировались два крупных вулкана – Шивелуч и Безымянный. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировали пепловые выбросы на обоих исполинах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Обоим вулканам присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что их активность может повлиять на полеты международных и местных авиалиний.

Шивелуч выбросил пепел на высоту 6,5 километра над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении.

«Извержение вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря могут произойти в любой момент. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», - рассказали в KVERT.

Безымянный выдал газо-паровой столб с пеплом высотой пять километров. Шлейф ушел на юго-юго-восток. С лавовых потоков на куполе сходят раскаленные лавины. Здесь также возможны более мощные выбросы – до 15 километров в течение суток.

Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН следят за ситуацией. Жителям и туристам советуют не приближаться к вулканам ближе, чем на 10 километров как минимум до середины июня.

