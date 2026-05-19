Перепутала опасную инфекцию с зубной болью: женщину с огромным отеком лица спасли в Приморье

После операции мучительная боль отступила

Стреляющая боль и сильный отек лица привели жительницу Дальнегорска на операционный стол. Сначала женщина надеялась просто вылечить зуб, но инфекция зашла слишком далеко, и ей потребовалась экстренная помощь хирургов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края, состояние пациентки ухудшалось стремительно. Лицо распухло до пугающих размеров, а боль становилась просто невыносимой.

«Отек был такой, что глаз почти не открывался, а боль – дергающая, стреляющая. Терпеть было невозможно», – вспоминает пациентка свое состояние перед госпитализацией.

Женщина предположила, что причиной мучений стал зуб. С этой жалобой она пошла на прием к стоматологу. Однако во время осмотра врач понял, что обычным лечением в кабинете здесь уже не обойтись. Он немедленно направил пациентку в приемный покой Дальнегорской центральной городской больницы.

В стационаре медики провели обследование и поставили точный диагноз: одонтогенная флегмона верхнечелюстной области. Проще говоря, это острое гнойное воспаление мягких тканей. По словам специалистов, без своевременной помощи такое состояние может привести к тяжелым осложнениям, так как инфекция способна быстро расползаться по организму.

Медлить было нельзя, поэтому женщину экстренно отправили в операционную. Хирурги вскрыли очаг гнойного воспаления и обработали пораженный участок. Им удалось остановить воспалительный процесс и предотвратить распространение инфекции на соседние ткани.

Сейчас самый сложный и опасный этап остался позади. Женщина продолжает находиться под круглосуточным наблюдением специалистов в хирургическом отделении больницы. Врачи отмечают положительную динамику в ее лечении: пугающий отек на лице постепенно спадает, а мучительный болевой синдром удалось полностью купировать.

«Огромное спасибо врачам и медсестрам за помощь, внимание и поддержку. Спасибо, что не дали инфекции пойти дальше», – поблагодарила медиков идущая на поправку пациентка.

