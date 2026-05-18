Веко было изуродовано: офтальмологи собрали по кусочкам глаз пациента, которому грозила слепота в Приморье

Операция требовала филигранной точности

Врачи ККБ № 2 спасли зрение и вернули шанс на нормальную жизнь пожилому жителю Приморского края. «Скорая» доставила его в офтальмологический травмпункт с жуткими резаными ранами века. Травма была тяжелейшая, но «ювелирная» операция сохранила орган и позволила пациенту избежать инвалидности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В глазной травмпункт краевой клинической больницы № 2 бригада скорой помощи привезла 64-летнего мужчину. Веки правого глаза были буквально изрезаны. Специалисты сразу сделали неутешительный прогноз – при таком ранении глазное яблоко обычно не выживает, исход почти всегда фатален для органа зрения.

Однако, когда врач приступила к первичной хирургической обработке, выяснилось, что глазное яблоко уцелело. Самая важная часть – склера (белочная оболочка) – оказалась целой. Серьезно пострадали только веки и конъюнктива. Чтобы мужчина не остался с изуродованным лицом, офтальмологу Людмиле Храменковой пришлось собирать эти ткани буквально по фрагментам.

Операция требовала филигранной точности. Как отмечает сама Людмила Храменкова, их пациент родился в рубашке: ему невероятно повезло дважды. Во-первых, он чудом не ослеп в момент происшествия. Во-вторых, благодаря тому, что помощь пришла вовремя и была специализированной, мужчина избежал тяжелых последствий для зрения.

«Несмотря на тяжесть травмы придаточного аппарата глаза, врачу удалось достичь отличного эстетического эффекта, пациент получил возможность вернуться к полноценной жизни», – прокомментировали в ККБ № 2.

