Попросил оставить осколки на память: у мужчины из Владивостока нашли смертельно опасную болезнь спустя 1,5 года после ранения

Врачи провели полное обследование и выявили ложную аневризму

Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 поступил 21-летний участник специальной военной операции. Тяжелое минно-взрывное ранение он получил при выполнении боевых задач. Полтора года после травмы парня мучили постоянные боли, отек правой ноги, нарушение чувствительности и движений. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Врачи провели полное обследование и выявили ложную аневризму, смертельно опасное расширение сосуда. Разрыв мог произойти в любой момент, и тогда парня было бы не спасти.

Операцию провела бригада сосудистых хирургов под руководством заведующего отделением Евгения Бычкова

«Лечение проходило в два этапа. Сначала выполнили эмболизацию приводящей артерии - с помощью специальных микроспиралей перекрыли патологический кровоток. Симптомы уменьшились, но полностью не ушли. Поэтому было принято решение о хирургическом удалении очага», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Операцию провела бригада сосудистых хирургов под руководством заведующего отделением Евгения Бычкова.

Но перед вмешательством пациент попросил хирургов: «Достаньте, пожалуйста, осколки… отдайте мне на память». Врачи слово сдержали. В ходе операции они извлекли осколки и передали бойцу.

Сегодня молодой человек уже выписан, долечивается дома амбулаторно. Угроза ампутации миновала. Боль и отеки ушли.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

