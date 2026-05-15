Шансы на спасение разбились после сильного удара: суд поставил точку в деле о ДТП, в котором умер пациент скорой в Приморье

Скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находкинском городском суде огласили приговор женщине-водителю, которая не пропустила карету скорой помощи. ДТП случилось 1 января 2025 года на улице Пограничной, у дома №110. Женщина за рулем легковушки Subaru Impreza проигнорировала спецсигналы и врезалась в автомобиль медиков. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В тот момент в машине скорой везли 77-летнего пациента. От удара пожилой мужчина получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

В суде установили: скорая ехала на перекресток с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. У водителя легковушки была возможность уступить дорогу, но она этого не сделала. В результате столкновения удар пришелся как раз в отсек, где лежал пациент.

«Судом установлено, что осужденная, управляя легковым автомобилем, не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Вину женщины признали по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности». Суд отправил ее в колонию-поселение на два года. Еще на два года женщине запретили садиться за руль. Кроме того, с нее взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

При этом реально сесть за решетку осужденная должна не сразу. У нее есть малолетний ребенок, поэтому суд отсрочил наказание до тех пор, пока младшему не исполнится 14 лет. Автомобиль Subaru Impreza и банковские счета женщины арестованы в рамках обеспечительных мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сломанные тормоза и стертые шины: водитель неисправного грузовика пойдет в колонию за гибель 14-летней девочки на Камчатке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.