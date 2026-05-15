Красный Яр – село в Пожарском округе Приморского края, в котором компактно проживают удэгейцы и нанайцы. Оно могло бы разделить участь других окрестных сел: закрылись бы больницы, школы и общественные пространства, молодежь покинула бы это место, оставив пару десятков стариков доживать свой век в ветхих домишках. Но, побывав здесь, корреспондент «КП» – Владивосток» убедился в том, что в последние годы у этого таежного форпоста открылось второе дыхание. Чем живет таежное село – подробнее в материале.

Из истории села

Село Красный Яр относительно молодое – в следующем году оно отметит свое 70-летие. Удэгейцы и нанайцы обосновались здесь, на левом берегу реки Бикин, в период коллективизации. До этого общины дважды меняли место жительства, покинув села Метахезе (по названию реки, впадающей в Бикин – сейчас ее именуют Лесной) и Сяинь – из-за регулярных наводнений.

Переход к рынку разорил госпромхоз «Пожарский», чем вынудил жителей снова полностью положиться на традиционные виды деятельности: охоту, рыбалку и собирательство. Период реформ ознаменовался конфликтами с иностранными и российскими лесопромышленниками. В 1991-92 годах южнокорейская компания вела интенсивную вырубку леса в верховьях Бикина. Активисты из числа коренных народов провели серию пикетов, вышли на переговоры сначала с властями Приморья, а потом дошли и до тогдашнего президента страны Бориса Ельцина, и в итоге все-таки остановили уничтожение лесов.

Население Красного Яра

Несмотря на сплоченность общины, долгое время население Красного Яра сокращалось. Сейчас здесь прописка у 650 человек, но фактически проживает всего 480. 70 процентов населения составляют удэгейцы, 10-15 процентов – нанайцы. С открытием в 2015 году национального парка «Бикин» демографический спад в селе удалось замедлить. По словам директора нацпарка Алексея Кудрявцева, благодаря развитию территории отток населения замедлился, а в отдельные годы даже фиксировался прирост.

«С момента открытия национального парка некоторые семьи вернулись, потому что появилась возможность найти тут работу. Ведь нам нужны не только охотоведы, но и юристы, бухгалтеры, экономисты», – отметил Алексей Кудрявцев.

Как изменилось село при нацпарке?

Сейчас национальный парк – основной работодатель в Красном Яре. Из здешних в нем работают 74 человека. Но они не могут полностью закрыть кадровую потребность – приходится привлекать на работу людей неместных, а для них необходимо строить жилье.

«Практически каждый социальный объект мы строили вместе с квартирой. Больница и полицейский участок объединены с жильем для врача и участкового. Кроме того, 8 служебных квартир различной площади закрывают потребности в проживании приглашенных специалистов», – перечислил директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сейчас новое жилье в Красном Яре только служебное, но в будущем для того, чтобы ценные кадры оставались здесь, планируют развивать программу индивидуального жилищного строительства. Как рассказал Сергей Арамилев, специалисту, который проработал в нацпарке не менее 10 лет и намерен дальше жить и трудиться в Красном Яре, готовы предоставлять дом в собственность.

Кроме того, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать местное население от переезда, в селе обновляют и строят объекты социальной инфраструктуры. Создают и рабочие места, в том числе во время строительства. И если первое время работы выполнялись силами приезжих, то сейчас этим в основном занимаются местные.

Одним из первых проектов, инициированных после создания нацпарка, было подключение сел Красный Яр, Олон и Соболиное к централизованному электроснабжению. До 2019 года более тысячи жителей получали электричество только от дизельных генераторов.

За десятилетие существования нацпарка, благодаря финансовым инициативам центра «Амурский тигр», здесь появились детский сад почти на полсотни мест, участковая больница со стоматологическим кабинетом, здание администрации с опорным пунктом полиции, библиотека, дом ремесел, гостиничный комплекс и кафе, но – обо всем по порядку.

Инфраструктура для будущего

Одно из самых больших строений в селе – детский сад «Тигренок», который открыли осенью 2020 года. Он рассчитан на три группы, есть игровые, спальни, кухня, прачечная, медицинский и методический кабинеты, санузел. Даже посуду заказали в соответствии с названием – с нарисованными на тарелках и кружках тигрятами.

«Строили из домокомплектов. По СанПиНу дошкольные учреждения не могут быть деревянными, поэтому приходилось отдельно сертифицировать пропитку, чтобы доказать, что здание не сгорит», – рассказал Алексей Кудрявцев.

Детсад рассчитан на 45 воспитанников. В первый год после открытия были заполнены все три группы – 42 ребенка не только из Красного Яра, но и из ближайших сел. Сейчас здесь 18 детей, и действует только одна группа. Причина уменьшения числа воспитанников не в том, что село стали массово покидать семьи с детьми, а в сокращении финансирования.

«У нас есть дети, которым сегодня отказывают в приеме в детский сад, потому что группа не может быть больше 18 человек. Штат сотрудников сократили, и каждый год продолжают – осталось два воспитателя, няня и повар на неполную ставку», – поделился директор нацпарка во время экскурсии по детскому саду.

Школу, площадью больше 4000 квадратных метров, ввели в эксплуатацию еще в 2007 году. С момента основания национального парка в ней провели существенный ремонт: заменили деревянные окна на пластиковые, обустроили санузлы и душевые комнаты, облагородили пришкольную зону. Сейчас в ней обучается около 60 детей и подростков – 10-го и 11-го классов нет.

В качестве места для досуга в селе открыли шахматный клуб. Этот вид спорта здесь очень популярен. В 1970-х годах бывший директор школы Василий Суляндзига открыл клуб под названием «Белая ладья». Название сохранилось до сих пор.

«Играют даже малыши в детском саду. Два раза в год мы проводим фестиваль «Ва:кчай ни», на котором краевая федерация проводит отбор. В этом году из разных уголков края приехало 50 участников», – отметил Алексей Кудрявцев.

В этом же здании находится библиотека – единственная в округе с цифровым каталогом.

Медицина Красного Яра

Одним из важных приобретений Красного Яра за последнее десятилетие стала участковая больница – единственный оплот медицины для почти 500 жителей, значительную долю которых составляют пожилые люди. В больнице оказывают первую врачебную помощь, принимают пациентов с ОРВИ, травмами и хроническими заболеваниями, делают анализы и ЭКГ. В экстренных случаях – инфарктах, ранениях – стабилизируют пациента и вывозят в окружной центр на санитарном транспорте.

«В новом здании есть постоянное водоснабжение и отопление. Раньше, чтобы постирать, помыть полы санитарки сами носили воду», – вспоминает палатная медсестра Василиса Геонка.

Медучреждение работает на три села – Красный Яр, Ясеневое и Соболиное. В отличие от детского сада, штат здесь заполнен полностью – всего 10 человек. Врач участковой больницы Любовь Пассар живет буквально за стеной – в служебном жилье, построенном для нее. Она ведет приемы не только в родном селе, но и выезжает в Верхний Перевал, в котором нет своих врачей.

«В деревне около 14 лет не было врача, медсестры сами справлялись. Когда построили новую больницу, Алексей Викторович Кудрявцев позвонил и спросил: «Может, вы найдете врача сюда из числа представителей коренных народов? А, может, сами приедете и посмотрите?» Так я приехала, посмотрела и осталась. Я здесь живу в глубокой гармонии с собой», – рассказала врач общей практики.

Тесно в огромной тайге

Одна из главных проблем населенного пункта – нехватка места под строительство новых объектов.

«Есть заброшенные дома, развалившиеся, без окон и дверей, но никто не выписывается и не продает. Если и продают, то за миллионы. Земли в селе нет. Поселок с одной стороны упирается в лес, с другой – река. Мы с трудом нашли место для размещения офиса и гостиничного комплекса», – отметил Алексей Кудрявцев.

Гостиничный комплекс «Фанза» – один из недавних проектов «Амурского тигра», подаренных нацпарку. Он открылся осенью 2025 года и включает в себя три современных модульных дома с четырьмя двухместными номерами. Как отметил директор центра «Амурский тигр», оплачивая проживание в комплексе, туристы напрямую помогают развитию села.

«Наша задача, чтобы нацпарк мог сам зарабатывать деньги – чтобы он дальше развивался, нужен собственный доход», – сказал Сергей Арамилев.

Инфраструктура для гостей и исследователей

Туризм – одна из крупных статей дохода национального парка. Все маршруты на его территории имеют хотя бы самую низкую категорию сложности, а значит в походе по ним должен присутствовать профессионал, инструктор. Он должен пройти аттестацию, и только после включения в реестр инструкторов-проводников он имеет право оказывать услуги.

Не обязательно принадлежать к числу коренных народов, чтобы почувствовать силу этих мест. Влажный, пропитанный целебными ароматами воздух оздоравливает тело и дух, со всех сторон доносится птичий хор, под ногами расстилается разноцветный моховый ковер, окружая собой краснокнижные растения. Местные жители и руководство национального парка «Бикин» сходятся во мнении, что это место не должно стать слишком популярным, ему это повредит. Но для небольшого числа посетителей, в том числе ученых, исследователей, на территории продолжат развивать туристическую инфраструктуру.

«Она очень нужна, особенно на таких больших, отдаленных территориях. Должна быть доступность для посетителей, чтобы люди могли приехать, полюбоваться пейзажами, также сюда приезжают научные работники, чтобы проводить исследования – им всем нужно где-то останавливаться», – отметил Алексей Кудрявцев.

Однако процесс строительства здесь очень долгий из-за отсутствия дорожной сети – все доставляется по реке. Только на заброс материала уходит от года до полутора лет.

«Для того, чтоб построить ту инфраструктуру, что задумали, нужно доставить около 120 кубометров материалов. На одной лодке умещается всего 1 куб. Сейчас мы обустраиваем кордон выше, в 110 километрах от Красного Яра по реке – за одно лето мы сделали 470 рейсов на лодке, доставляя туда материалы. Если за лето не успеваем, значит довозим зимой на снегоходах. Использовать авиацию очень дорого», – объяснил Алексей Кудрявцев.

Несмотря на трудности, нацпарк при поддержке центра «Амурский тигр» планирует создать еще пять баз для отдыха и размещения туристов. Самая отдаленная из них будет находиться на расстоянии 200 километров от въезда.

Деятельность нацпарка направлена не только на сохранение девственной тайги, но и на поддержку традиционного уклада жизни удэгейцев и нанайцев. На большей части территории разрешена охота, рыбалка и сбор дикоросов. Местные жители активно вовлечены в охрану своих земель: многие из них стали госинспекторами и проводниками. Как ранее рассказал потомственный охотник Яков Канчуга, именно помощь коренного населения в борьбе с браконьерством помогает восстанавливать популяции животных и рыбы в бассейне Бикина.

