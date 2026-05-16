Два амурских тигра в одном объективе Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Жизнь дикой природы скрыта от глаз людей, но от объективов лесных камер животным ничего не утаить. На этот раз одна из фотоловушек национального парка в Приморье сделала по-настоящему редкие и красивые кадры. В объектив попали сразу два амурских тигра, которые вышли на совместную ночную прогулку. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На черно-белых снимках полосатые хищники выглядят так, словно специально позируют для обложки журнала. На одном из кадров тигр с неподдельным любопытством заглядывает прямо в камеру, приподняв морду и изучая объектив. В это время второй выглядывает у него из-за спины, словно пытаясь рассмотреть: а что там такого интересного нашел его сородич? Получилось настоящее кошачье селфи.

Тигр с неподдельным любопытством заглядывает в камеру Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Уникальность фотографий заключается не только в милом ракурсе. Дело в том, что встретить двух тигров вместе – большая редкость. Как правило, хищники живут и охотятся поодиночке. Они охраняют свои владения от чужаков и гулять в компаниях не привыкли. Но бывают и исключения.

«Амурские тигры по образу жизни – одиночки, но есть исключения: мать с котятами или "свидание". По этим кадрам трудно судить, кто перед нами. Возможно, это подросшие котята на пороге расселения», – рассказали сотрудники нацпарка «Земля леопарда».

Проще говоря, в объектив камеры могли попасть уже подросшие тигрята, которые пока еще держатся рядом с матерью. Пройдет еще немного времени, и они разойдутся в разные стороны.

Тигры по своей природе одиночки, поэтому совместные кадры – большая редкость ФГБУ «Земля леопарда»

Впрочем, кем бы ни приходились друг другу эти обитатели нацпарка – парочкой на свидании или дружной семьей, – одно можно сказать точно: пока полосатые гуляют вместе, получаются по-настоящему шикарные фотографии.

