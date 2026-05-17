Утром 17 мая на Камчатке вновь проснулся вулкан Безымянный. Ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировали пепловый выброс на высоту 6500 метров. Это при том, что высота самого исполина – 2882 метра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Пепловый шлейф сейчас тянется на юго-запад, вглубь полуострова. Специалисты предупреждают: если ветер изменится, небольшое количество пепла может осесть в трех округах региона.

«При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Мильковского муниципальных округов», - рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели настоятельно просят не приближаться к вулкану ближе чем на 10 километров как минимум до середины июня. Туристических групп официально нет, но есть риск самостоятельных походов. В радиусе 10 километрах от вершины опасно: раскаленные лавины, газы, внезапный пеплопад.

Прогноз на ближайшие трое суток – тревожный. Ученые полагают, что произойдет пароксизмальное (то есть сильнейшее) взрывное извержение. Возможны выбросы пепла на высоту до 15 километров. Это уже может повлиять на полеты самолетов. При пеплопаде жителям советуют не выходить на улицу, закрыть окна и двери, надеть респираторы или влажные марлевые повязки, укрыть технику пленкой и не пользоваться ею. Телефон экстренных служб – 112. Пока вулкан продолжает извергаться, и ученые следят за ним круглосуточно.

Видео: камера, установленная на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Безымянный-Грива", Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" KB GS RAS/@kbgsras Сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана Безымянный

