Жуткая находка раскрыла правду: в бухте Лазурная в Приморье нашли тело упавшего с Русского моста мужчины

Полицейские выяснили: это тело относится к тому же происшествию, о котором сообщили ранее

16 мая 23-летний житель Владивостока гулял по берегу в районе бухты Лазурной и увидел в воде тело мужчины. Молодой человек сразу позвонил в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и скорая. Сотрудники МЧС вытащили тело из воды и доставили туда, где можно подъехать на машине. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Полицейские выяснили: это тело относится к тому же происшествию, о котором ранее сообщили в отдел полиции №2. Там говорилось: на Русском мосту водитель остановил машину прямо на проезжей части, подошел к парапету и упал с 70-метровой высоты. Тогда на мосту нашли автомобиль Toyota Camry, принадлежащий 43-летнему мужчине. Теперь установлено, что тело точно принадлежит ему. Судя по картам, тело унесло на десятки километров от места происшествия: по береговой линии от Русского моста до бухты Лазурная больше 30 километров.

«В ходе проверки установлено, что речь идет об одном и том же происшествии, связанном с ранее поступившим сообщением в дежурную часть отдела полиции №2 о том, что автомобилист упал с Русского моста», - сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Материалы проверки полицейские передали коллегам по подследственности. Сейчас специалисты изучают все имеющиеся детали, чтобы точно установить обстоятельства произошедшего. Причины трагедии также предстоит выяснить следствию. А пока остается лишь предполагать, что могло ими стать.

