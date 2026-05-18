Общество18 мая 2026 0:08

Имплант сломался вместе с костью: житель Владивостока едва не лишился возможности ходить из-за страшного ДТП, в которое попал после протезирования

Алина БОНДАРЕНКО
Врачи увидели на снимках многооскольчатый перелом правого бедра

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В третье травматологическое отделение Тысячекоечной больницы поступил 59-летний пациент. Мужчина попал в аварию. Выяснилось, что месяц назад ему сделали операцию – поставили эндопротез правого тазобедренного сустава из-за коксартроза. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Врачи увидели на снимках многооскольчатый перелом правого бедра вдоль всей ножки протеза и вывих головки эндопротеза. По сути, имплант сломался вместе с костью и сместился. Такое бывает крайне редко.

Сначала медики сделали блокаду места перелома и зафиксировали бедро скелетным вытяжением – боль ушла, перелом не смещался дальше. Затем взялись за операцию. Она длилась несколько часов.

«Случай был очень сложным. Нужно было восстановить кость и сохранить установленный протез, чтобы человек смог ходить. Мы провели открытую репозицию, вправили вывихнутую ножку и головку эндопротеза, а затем зафиксировали бедро пластиной – ее подбирали индивидуально под этот сложный перелом», - рассказал заведующий отделением Иван Шулепин.

Уже в отделении мужчина смог ходить на костылях самостоятельно. Его выписали долечиваться домой в стабильном состоянии.

