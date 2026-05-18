«Сейчас счета мы вам почистим»: мошенники под угрозами заставили жительницу Приморья отдать 9 миллионов рублей

Испуганная женщина делала все, что велели аферисты Фото: Ольга ЮШКОВА.

В полицию Дальнереченска пришла 47-летняя женщина с заявлением о хищении. Она получила государственную выплату за погибшего сына – участника СВО. На эти деньги она собиралась купить квартиру для детей. Но вместо сделки начался ад. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Женщине стали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками военной организации, «Госуслуг», банка и силовых структур. Сначала сообщили о посмертном награждении сына и попросили назвать СНИЛС. Потом заговорили о защите счетов.

«Мошенники убедили женщину, что от ее имени якобы пытались перевести деньги человеку, который финансирует ВСУ, а сама она стала подозреваемой по уголовному делу», - рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Ей угрожали тюрьмой, постоянно давили. Испуганная женщина делала все, что велели: установила приложения на телефон, купила новую SIM-карту, никому ничего не рассказывала, сообщала о своих передвижениях. Потом мошенники велели снять все деньги наличными для «очистки счетов». Несмотря на предупреждения банка, сначала она обналичила 7,4 миллиона рублей и передала незнакомцу для экспертизы.

Позже таким же образом она отдала еще 2,2 млн рублей. А когда мошенники попытались убедить ее взять кредит на 5 миллионов, она наконец поняла: ее обманули. Общий ущерб составил 9,6 миллиона рублей. Заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание – до 10 лет колонии.

