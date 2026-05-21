Первая трансплантация прошла успешно Фото: минздрав Приморья/@minzdravpk

В Краевой клинической больнице №2 Приморья произошло историческое событие. Врачи впервые на всем Дальнем Востоке успешно выполнили трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток пациентке с множественной миеломой – злокачественным заболеванием крови. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Во время этой болезни происходит избыточное образование дефектных плазматических клеток костного мозга. Они вырабатывают моноклональный иммуноглобулин, который нарушает работу организма, повреждает кости, почки и другие органы. Пересадка стволовых клеток помогает уничтожить оставшиеся опухолевые образования, восстановить функцию мозга и показателей крови.

Метод заключается в пересадке собственных стволовых клеток после высокодозной химиотерапии. Такое лечение помогает значительно снизить риск возвращения болезни. Операция прошла успешно.

Пациентка уже выписана домой Фото: минздрав Приморья/@minzdravpk

«Первая трансплантация прошла успешно. Пациентка уже выписана домой, ее состояние хорошее», – рассказал заведующий отделением высокодозной терапии Виталий Дубов.

Развитие нового направления стало возможным благодаря совместной работе команды больницы, поддержке правительства Приморского края и минздрава, а также взаимодействию с федеральными центрами. Раньше жителям Приморья для такого лечения приходилось ехать в Москву или Санкт-Петербург. Теперь высокотехнологичную помощь можно получить в регионе по полису ОМС.

Сегодня в Приморье около 300 пациентов живут с множественной миеломой, каждый год выявляют еще около 30 новых случаев. Врачи планируют проводить такие трансплантации регулярно – в этом году рассчитывают выполнить еще несколько таких операций.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

