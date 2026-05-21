Сплотились в борьбе за только начавшуюся жизнь: на Камчатке спасли недоношенного младенца, которого опасно было транспортировать

В селе Палана на Камчатке врачи спасли малыша, который родился раньше срока. Ребенок уже проходил лечение в Санкт-Петербурге. Но после возвращения домой он перенес ОРВИ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вирус дал тяжелое осложнение - дыхательную недостаточность. Вести мальчика в федеральный центр было невозможно.

Транспортировка требовала около 15 кислородных баллонов. Авиаперевозка таких грузов запрещена. Тогда камчатские врачи позвали на помощь коллег из Хабаровска. В Петропавловск-Камчатский экстренно прилетел торакальный хирург высшей категории, заслуженный врач России Сергей Гандуров. Он провел операцию прямо на месте.

«Мы провели бронхоскопию, выяснили причину нарушения дыхания и выполнили необходимое вмешательство, чтобы малыш мог безопасно добраться до Санкт-Петербурга для продолжения лечения», - рассказал хирург.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние ребенка позволяет перевезти его в федеральный центр. Там он продолжит лечение основного заболевания.

