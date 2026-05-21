Летом 1995 года в квартире на Невской, 20 было обнаружено тело зверски убитого мужчины Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владивостоке суд поставил точку в деле, которое 31 год пылилось в архивах. Летом 1995 года в квартире на Невской, 20 было обнаружено тело зверски убитого мужчины. Тогда следователи не смогли добиться правды и виновники ускользнули от правосудия. Но теперь тайна раскрыта, подробности - в материале «КП» - Владивосток».

Еще тогда стало понятно: убийство имело личный мотив. Кто-то затаил злобу на погибшего, но выйти на причастного не удалось. Дело отложили на долгие годы, но благодаря работе по раскрытию преступлений прошлых лет папка снова легла на стол следователям.

И вот он, первый успех: на Сахалине нашелся свидетель. Потянув за ниточку, следователи вышли на 51-летних мужчин, по данным правоохранительных органов, причастных к преступлениям в Комсомольске (Хабаровский край) и Лабинске (Краснодарский край).

Детали тех преступлений не раскрываются, но на убийство во Владивостоке пролили свет. По версии следствия, в 1995 году мужчина (назовем его А.) повздорил с погибшим и решил его убить. О своем плане рассказал приятелю, тот поддержал жуткий план.

День икс был назначен на 27 июня: ночью заговорщики пришли в квартиру потерпевшего и застали там его соседа. Следователи считают, что мужчине вкололи снотворное, затем связали ремнем, чтобы не мешал поджидать жертву.

Цель вошла позже - на него накинулся один из заговорщиков. Во время драки нападавший нанес порядка двух ударов жертве в грудь предметом, похожим на нож. Затем прозвучали два выстрела. Пули попали в грудь, мужчина умер на месте.

Жителя Владивостока осудили по делу об убийстве 31-летней давности

А. и В. скрылись. Уголовное дело было заведено еще по УК РСФСР по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Что тогда пошло не так во время следствия - остается загадкой. Известно, что в 2025 году оно снова было в активной фазе.

В январе 2025-го задержали В., А. умер в августе того же года. Уголовное дело в отношении последнего было прекращено. А единственный обвиняемый уверял, что был лишь свидетелем убийства и от правоохранительных органов не скрывался. Но его версия разбилась о массив собранных доказательств.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщили «КП» - Владивосток» в пресс-службе судов Приморского края.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

