Снова взял удочку в руки и радуется жизни: мужчина из Приморья прошел через тяжелые осложнения в борьбе с раком и смог вернуться к любимому занятию

Мужчина уже вернулся к привычной жизни и любимому увлечению - рыбалке

В районную больницу с жалобами на боли в сердце поступил 67-летний житель Приморья. Обследование показало: проблема гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Компьютерная томография выявила опухолевый процесс, увеличение лимфоузлов и селезенки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Окончательный диагноз поставили специалисты Краевой клинической больнице №2 - агрессивная форма рака крови: лимфома с крайне высокой активностью опухолевых клеток», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Пациенту провели четыре курса терапии. Путь к выздоровлению выдался непростым: мужчина перенес тяжелые осложнения, сильно похудел и долго восстанавливался.

Но сегодня болезнь отступила. Врачи констатируют устойчивую ремиссию. Контрольные исследования подтверждают положительную динамику - лимфоузлы продолжают уменьшаться. Мужчина уже вернулся к привычной жизни и любимому увлечению - рыбалке. Он благодарит врачей ККБ №2 за спасенную жизнь и советует тем, кто столкнулся с онкологией, не терять надежду и доверять специалистам.

