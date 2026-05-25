«Если бы не они, меня бы уже не было»: врачи больше недели боролись за жизнь мужчины, которого ударили ножом в спину в Приморье

Больше недели мужчина провел в реанимации

В Октябрьскую центральную районную больницу поздно вечером доставили жителя Покровки. Мужчина был в тяжелом состоянии. Во время бытового конфликта он получил проникающее ножевое ранение грудной клетки. Пациента привезли с ножом, который торчал из спины. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Врачи диагностировали повреждение легкого, внутреннее кровотечение и геморрагический шок - опасное состояние, которое развивается из-за большой кровопотери. Счет шел на минуты.

Пострадавшего экстренно взяли в операционную. Хирурги Григорий Тепляков и Наталья Сыкалова, анестезиолог Евгений Тыргин, операционная медсестра Наталья Щербак, медсестра-анестезист Людмила Торбеева и санитарка Елена Дорошко боролись за его жизнь.

Больше недели мужчина провел в реанимации - он не мог самостоятельно дышать. Позже его перевели в хирургическое отделение для дальнейшего лечения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сам пострадавший вспоминает, что после ранения оставался в сознании и даже смог позвонить матери, чтобы она вызвала скорую.

«Если бы не врачи, меня бы уже не было», - признался мужчина, поблагодарив сотрудников больницы.

Пациент отметил, что именно быстрые и профессиональные действия медиков спасли ему жизнь. Сейчас он идет на поправку.

