Каждое движение приносило боль: житель Приморья едва не лишился возможности шевелить кистью из-за обычного ушиба в быту

В Партизанске пациент обратился к травматологу в городскую больницу №1 с жалобами на боль в кисти. Мужчина думал, что просто ушиб руку в быту. Сначала он не придал этому значения. Но время шло, а дискомфорт не проходил. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В апреле он все же дошел до врача. Обследование показало страшное: закрытый застарелый перелом ладьевидной кости левой кисти. Такую травму действительно легко пропустить, но без лечения она грозит потерей подвижности.

Врачи решили оперировать пациента в плановом порядке. Во время вмешательства хирурги нашли место поперечного перелома. Для восстановления поврежденной области они взяли небольшой участок собственной костной ткани пациента. Чтобы надежно зафиксировать отломки, установили биокомпозитный стержень.

«Операция прошла успешно, синтез стабилен. Послеоперационный период протекает без осложнений», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Врачи отмечают положительную динамику и рассчитывают на полное восстановление функции кисти. Специалисты напоминают пациентам о важности не игнорировать даже незначительные травмы. Боль, отек или ограничение движений - это всегда повод обратиться к травматологу.

