Стоп, мотор: мужчине остановили сердце ради лечения опасной сосудистой патологии в Приморье

Сложная операция помогла предотвратить разрыв сосуда

В министерстве здравоохранения Приморского края поделились подробностями уникального клинического случая. Врачам удалось спасти возрастного пациента с критической сосудистой патологией. Спасение жизни стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников сразу трех медицинских учреждений. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Медицинская помощь потребовалась жителю Находки. В приемное отделение городской больницы обратился мужчина, который жаловался на сильную одышку и частые приступы сердцебиения. Врачи сразу обратили внимание на эти симптомы и направили мужчину на аппаратное обследование.

Проведенная диагностика показала опасную патологию. Выяснилось, что участок аорты – главного кровеносного сосуда человеческого организма – оказался расширен и истончен. Более того, медики зафиксировали признаки расслоения сосудистых стенок. Такое состояние требует экстренной помощи: истонченный сосуд мог разорваться в любой момент.

«Благодаря современным КТ и УЗИ удалось быстро поставить диагноз и принять решение о срочной маршрутизации пациента», – рассказала заместитель главного врача Находкинской больницы Инна Халюто.

Поскольку мужчине требовалось высокотехнологичное хирургическое вмешательство, оставлять его в местной больнице было нельзя. Для безопасной транспортировки пациента задействовали специализированную бригаду Территориального центра медицины катастроф. Медики оперативно доставили мужчину во Владивосток – в Медицинский центр ДВФУ.

Там мужчину подготовили к сложному этапу лечения. Во время проведения высокотехнологичной операции хирургам пришлось временно остановить сердце пациента, чтобы безопасно работать на поврежденном участке аорты. Само вмешательство прошло успешно – специалистам удалось предотвратить разрыв сосуда.

После операции пациент провел несколько недель в стационаре, восстанавливая силы. Когда состояние стабилизировалось, мужчину выписали домой. Как говорят в министерстве здравоохранения Приморского края, спасти пациента удалось именно благодаря слаженной работе сразу трех учреждений: Находкинской больницы, Территориального центра медицины катастроф и Медцентра ДВФУ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

