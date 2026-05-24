«Не диктуйте эти цифры»: из-за хитрой уловки мошенников жители Приморья теряют все нажитое и влезают в долги

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 68-летний житель Находки. На этот раз обманщики использовали распространенную легенду о замене домофона. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ЗВОНОК ОТ МАСТЕРА

Все началось со звонка неизвестного, который представился мастером из обслуживающей компании. Он рассказал пенсионеру, что завтра в их подъезде будут ставить новый домофон. Чтобы получить ключи, мужчине предложили просто продиктовать код из пришедшего сообщения.

Приморец назвал цифры. Сразу после этого ему пришло уведомление о том, что аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, а личные данные оказались в руках мошенников.

ФЕЙКОВЫЕ СИЛОВИКИ

Следом мужчине начали звонить другие люди. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, Роскомнадзора и силовых структур.

По словам звонивших, аферисты якобы уже оформили по данным пенсионера доверенность и прямо сейчас пытаются перевести его сбережения в поддержку недружественного государства. Мужчине пригрозили уголовным делом, если он немедленно не спрячет свои деньги на «безопасном счете».

ПРОДАЛ МАШИНУ И ВЗЯЛ КРЕДИТ

Испугавшись ответственности за преступление, которого не совершал, пенсионер согласился выполнить все инструкции. Сначала он снял свои накопления и частями перевел их на продиктованные реквизиты.

Затем мошенники заставили мужчину продать свой автомобиль по цене ниже рыночной. Вырученные средства он также отправил на неизвестные счета. Кроме того, аферисты вынудили потерпевшего оформить банковский кредит и перевести им эти деньги.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Собеседники уверяли, что это лишь временная мера, и уже завтра деньги вернутся. Однако ни на следующий день, ни через несколько суток переводы не поступили. Поняв, что его обманули, житель Находки обратился в полицию.

«Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 2,795 миллиона рублей. Следователем открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве просят не верить незнакомцам на слово и обязательно рассказать об этой схеме своим пожилым родственникам.

«Не сообщайте никому свои данные, реквизиты карт и коды из СМС – даже если по телефону с вами говорит робот. Если вам звонят и сообщают о подозрительной операции по счету или оформлении кредита, помните – это мошенники! Немедленно положите трубку», – напоминают в ведомстве.

