В Приморском крае дальневосточный леопард продемонстрировал мастер-класс по прыжкам в длину. Изящный хищник попал в объектив скрытой камеры в национальном парке «Земля леопарда» в тот момент, когда пытался перебраться на другой берег реки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ПОЯВИЛСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ

Получить уникальные кадры удалось благодаря грамотной работе сотрудников нацпарка – Алены Митрян и Ильи Плотникова. Специалисты установили фотоловушку в лесу, тщательно замаскировали технику листьями и ушли.

Ждать первого гостя долго не пришлось. Буквально через 20 минут после ухода людей в кадре появился молодой красавец-леопард, известный специалистам под номером Leo 327М.

ГЛАВНОЕ – НЕ НАМОЧИТЬ ЛАПЫ

Подойдя к реке, хищник успешно выполнил миссию «перебраться на другую сторону и не замочить при этом лапы». Молодой кот сделал это с невероятной кошачьей грацией – на кадрах видно, как леопард буквально перелетает через воду.

По словам специалистов, такое поведение абсолютно типично для этих редких животных.

«Дальневосточные леопарды не жалуют воду. Чаще всего они находят любые способы перебраться через водоемы, никак с ними не контактируя», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

