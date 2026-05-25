Таких всего один на 10 тысяч: выигравший в «генетической лотерее» краб-стригун удивил биологов в Приморье

В аквариуме у этого краба есть все шансы на долгую беззаботную жизнь

В Приморском океанариуме появился необычный обитатель. Краб-стригун или опилио редкой окраски пополнил экспозицию «Берингово и Охотское моря». Его панцирь отливает светло-фиолетовым с перламутровым блеском. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Такая расцветка - большая редкость. Старший специалист отдела содержания гидробионтов Анатолий Соколов считает, что этому ракообразному крупно повезло.

«Светло-фиолетовый цвет у крабов-стригунов обусловлен редким сочетанием генов и встречается у одного животного из десяти тысяч, – объяснил биолог. – Такая окраска не имеет адаптивного преимущества и делает краба легкой добычей для хищников».

В аквариуме экспозиции, где животным гарантированы отличный уход и питание, у этого краба есть все шансы на долгую беззаботную жизнь.

Опилио питается мелкими моллюсками и ракообразными. Сам он в природе служит добычей для крупных рыб и ластоногих. Новый обитатель передан в океанариум в рамках договора о сотрудничестве. Теперь уникальный краб будет жить в безопасности и радовать посетителей.

