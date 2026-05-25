В медико-генетическом центре во Владивостоке, функционирующем на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета, будущие провизоры и фармацевты занимаются разработкой лекарственных средств на основе дальневосточной флоры, включая приморские дикорастущие растения. В рамках крупнейшей в истории современной России программы государственной поддержки университетов «Приоритет-2030» (18+), запущенной по инициативе президента Владимира Путина, в ТГМУ действует эффективная система непрерывной подготовки кадров и научных исследований. Губернатор Олег Кожемяко побывал в центре, чтобы ознакомиться с передовыми разработками.

Посетителей учреждения впечатлила роботизированная аптека. Здесь заказ на медикаменты, сделанный через электронную панель, мгновенно обрабатывается механической рукой, а готовый препарат выдается роботом через специальное окно.

В лаборатории МГЦ студенты работают над созданием не только лекарственных препаратов, но и биологически активных добавок, используя целебные эндемики Дальнего Востока. Напомним, в Приморье есть уникальные виды растений, из которых, в том числе, получаются эксклюзивные сорта меда, например, из бархата амурского, диморфанта, аралиевых или других дикоросов.

После экскурсии губернатор поучаствовал в заседании ученого совета ТГМУ. Олег Кожемяко подчеркнул значимость университетской лаборатории для региональной медицины, отметив применение искусственного интеллекта в разработке фармакологических препаратов из местных растений.

«Будем последовательно развивать это направление, в течение двух лет нужно разработать проект по созданию производства фармакологических препаратов, в том числе из приморских дикоросов, с учетом потребности в них системы здравоохранения», – поделился Олег Кожемяко.

Во время выступления губернатор также уделил внимание вопросу подготовки кадров. Глава края отметил важность внедрения практик для студентов в медицинских учреждениях региона, чтобы выпускники обладали практическими навыками. Для мотивации и привлечения специалистов в Приморье планируется строительство арендного жилья с возможностью его льготного выкупа. Помимо этого, по словам Олега Кожемяко, будет расширена программа повышения квалификации для медицинского персонала.

Отметим, около 90% врачей и провизоров Приморья окончили этот крупнейший медицинский вуз региона. Возвращаясь к программе государственной поддержки университетов «Приоритет-2030» подеркнем, что ее главная цель к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Во время заседания ученого совета ТГМУ губернатор также коснулся вопроса поддержки участников специальной военной операции, нуждающихся в комплексной медицинской и психологической помощи после возвращения домой. Напомним, в Приморье действует целый ряд льгот и программ, позволяющих бойцам поправить здоровье, социализироваться и найти хорошую работу.

