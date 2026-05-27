126 авто в мае эвакуировала на спецстоянку муниципальная служба во Владивостоке

Перевозка легковушки обойдется в 4 190 рублей. Фото: vlc.ru.

Муниципальная служба эвакуации, работающая на базе предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке, подвела итоги своей деятельности за май. Именно с этого месяца у жителей и гостей дальневосточной столицы появилась возможность самостоятельно заказывать спецтехнику городского предприятия для транспортировки неисправных машин. За май такой услугой воспользовались 27 автолюбителей.

Также специалисты продолжают освобождать улицы города от неправильно припаркованных машин. В течение мая было эвакуировано 126 транспортных средств, водители которых нарушили правила дорожного движения. Транспортировка автомобилей-нарушителей осуществляется ежедневно по запросам сотрудников Госавтоинспекции.

«Чаще всего причиной вызова эвакуатора становится стоянка или остановка автомобиля в неположенном месте. Реже – вождение в состоянии опьянения или без документов», – отметили работники муниципальной службы эвакуации.

Как ранее писала «Комсомольская правда», муниципальная служба эвакуации действует на базе «СГТ» уже более шести месяцев, но доступ к своим услугам для желающих открыла недавно. Для заказа эвакуатора для вывоза неисправного автомобиля нужно позвонить по номеру 8-924-002-53-00. Диспетчер согласует время подачи спецтехники и место назначения. Услуга доступна на территории Владивостокского городского округа, за исключением поселка Береговое и островов Попова и Рейнеке. Стандартная стоимость эвакуации легкового автомобиля составляет 4 190 рублей.

Напомним, во Владивостоке также работают муниципальные парковки. Они расположены на Корабельной Набережной, 1, и в районе железнодорожной станции Вторая Речка. Оплата услуг производится через терминалы или приложение. С 8 утра до 19 вечера в рабочие дни парковка обойдется в 65 рублей за час для легковых автомобилей (категория B), 95 рублей для грузовых (категория C) и 35 рублей для мотоциклов и мопедов (категории A и M). В выходные и праздники, а также в будни с 19:00 до 08:00 плата за парковку не взимается.

