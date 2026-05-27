Общество27 мая 2026 6:31

«Мы создаем территорию, на которой хочется жить»: как «Народная программа» меняет города Приморья, обсудили на форуме «Есть результат!»

Анна ТЕЛЫШЕВА
Во Владивостоке прошел окружной форум «Есть результат!» партии «Единая Россия». Фото: Евгения Кубко

Будущее Дальнего Востока обсуждают в его столице – Владивостоке. Здесь прошел окружной форум «Есть результат!» партии «Единая Россия». Мероприятие собрало сотни участников – от первых лиц государства до активистов и молодых предпринимателей. Главный итог: жизнь в регионе меняется прямо на глазах, а ключевая роль в этих переменах принадлежит «Народной программе», пишет «Комсомольская правда» – Владивосток».

Как рождаются перемены

Форум «Есть результат!» во Владивостоке подтвердил: Дальний Восток движется семимильными шагами вперед. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев лично оценил доклады о развитии макрорегиона. Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко обсудили, как «Народная программа» превращает бумажные планы в реальные объекты, которые видят и любят тысячи людей.

Юрий Трутнев лично оценил доклады о развитии Приморья. Фото: Евгения Кубко

Особое внимание - социальной инфраструктуре. Олег Кожемяко доложил: регион планку держит высоко. По программе модернизации первичного звена здравоохранения открываются новые поликлиники. В сфере образования привели в порядок порядка 700 учреждений.

«В Большом Камне построены детские сады, новая школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы уделяем огромное внимание центрам досуга и школам искусств», – подчеркнул глава региона.

Но главное – жители сами становятся архитекторами перемен. Тысячи приморцев через инициативное бюджетирование решают, где появится сквер, а где – детская площадка.

«Суммарно в бюджете края на инициативы граждан заложено более 10 миллиардов рублей – это и «Молодежный бюджет», и ТОСы. Люди через общественные слушания диктуют нам, что строить», – отметила первый вице-губернатор – председатель краевого правительства Вера Щербина.

Пример такого народного выбора – новый парк в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Здесь, по словам Олега Кожемяко, раньше был заброшенный пустырь. Теперь – уютная зона отдыха для военных и их семей.

«Весь микрорайон стал выглядеть по-другому, комфортно и благоустроенно», – заявил губернатор.

Аналогичные проекты реализованы в Находке (экотропа «Тропа осьминога») и Артеме (парк «Озерные ключи»).

Наука как драйвер

Форум показал: Приморье – это не только стройки, но и наука. На острове Русском возводят корпус «Биотехнологии» ИНТЦ «Русский». Здесь будут создавать продукты для рынков АТР – от функционального питания до фармацевтики. Более 70% резидентов центра уже работают в этой сфере.

Мероприятие собрало сотни участников. Фото: Евгения Кубко

«Мы строим три новых предприятия микроэлектроники в Приморском и Хабаровском краях. Это и есть технологический суверенитет», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Важной темой форума стало закрепление кадров. Руководитель агентства по делам молодежи Приморья Роман Ковбас предложил создать цифровой сервис-агрегатор мер поддержки на базе «Госуслуг».

«Мы должны стать магнитом для талантливой молодежи – человек, находя работу, должен сразу видеть, какие льготы ему полагаются», – заявил он.

Малый бизнес – большие цифры

Еще один показательный результат работы «Народной программы» – экономика региона растет. Как сообщил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Ветрюк, доля малого и среднего бизнеса достигла 29% – выше, чем в среднем по России. Благодаря режиму Свободного порта Владивосток (СПВ) реализуется 1,8 тысячи проектов с общим объемом инвестиций 1,6 трлн рублей. Это обеспечит работой 103 тысячи жителей.

План «Народной программы» на десятилетия представят уже в июне. Фото: Евгения Кубко

«Приморье сегодня – это территория возможностей. Мы видим, что инвестиции за девять месяцев 2025 года выросли на 8%, и это не случайно. Главный результат форума «Есть результат!» в том, что власть услышала бизнес. Например, предложение по созданию «Умной миграции» и платформы для инвесторов из 93 мер поддержки – это прямой ответ на запрос предпринимателей. Важно, что «Народная программа» аккумулирует эти идеи и выводит их на федеральный уровень», – заявил Игорь Ветрюк.

План «Народной программы» на десятилетия представят уже в июне. Как отметил на закрытии форума секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, впереди две главные победы – на полях СВО и в единый день голосования. Но фундамент этих побед закладывается уже сегодня: в новых парках, школах и современных верфях Приморья.

«Выполняя решения Президента Владимира Путина, опираясь на труд дальневосточников, мы создаем территорию, на которой хочется жить и работать», – резюмировал Юрий Трутнев.

