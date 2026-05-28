Пережила один из самых страшных дней в жизни: мужчина из автобуса с ножом стал кошмаром для 13-летней школьницы в Приморье

Мужчина получил три года условно за нападение на школьницу

Поездка в междугороднем автобусе едва не обернулась трагедией для 13-летней школьницы из Приморья. В Партизанске вынесли приговор местному жителю, который набросился на ребенка с ножом. Его вывела из себя фраза, которую девочка сказала о нем вслух. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

УГРОЗЫ И ЛЕЗВИЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ

Все произошло в апреле 2026 года в автобусе, следовавшем по маршруту «Находка – Партизанск». Девочка ехала на сиденье позади 47-летнего местного жителя. В какой-то момент школьница вслух высказалась в адрес сидящего впереди пассажира.

В ответ мужчина обрушил на ребенка шквал нецензурной брани. Но только оскорблениями он не ограничился: разъяренный пассажир достал нож, поднес лезвие к 13-летней девочке и пригрозил ее убить. Вооруженный хулиган создал реальную угрозу не только для подростка, но и для других людей в салоне. Девочка начала изо всех сил звать на помощь. Крики ребенка остановили нападавшего, и его действия удалось пресечь.

ПРОКУРАТУРА ОБЖАЛУЕТ ПРИГОВОР

На мужчину завели уголовное дело о хулиганстве с угрозой применения насилия и использованием предмета в качестве оружия. Партизанский городской суд признал его виновным, однако назначил условное наказание – три года лишения свободы с испытательным сроком на три года.

С таким мягким исходом категорически не согласилась прокуратура Приморского края. Гособвинитель посчитал, что вооруженный пассажир заслуживает более сурового наказания.

«Своими действиями подсудимый создал реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров, причинив ребенку страх и панику. В связи с мягкостью назначенного наказания прокурор принес апелляционное представление на приговор суда», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Теперь судьбу напавшего на школьницу пассажира предстоит решить суду вышестоящей инстанции.

