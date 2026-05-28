Просили оставить 102 миллиона рублей: суд забрал деньги у пенсионера, который промышлял контрабандой стратегически важных ресурсов в Приморье

Жалоба адвоката отклонена, приговор вступил в силу

Приморский краевой суд оставил в силе приговор 71-летнему мужчине, который организовал вывоз в КНР более 500 тонн алюминиевого сплава, и постановил изъять у него более 102 миллионов рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Пожилой житель края признан виновным в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Как установил суд, через таможенные посты «Пограничный» и «Полтавка» он вывез в Китай 506 730 килограммов алюминиевого сплава, используя подложные документы о стоимости груза. Артемовский городской суд 23 марта 2026 года приговорил его к полутора годам условно с таким же испытательным сроком.

Кроме того, суд конфисковал у осужденного 102 496 050 рублей и наложил арест на эти средства до исполнения решения.

Защита попыталась оспорить именно конфискацию, прося исключить ее из приговора и снять арест с денег. Однако апелляционная инстанция краевого суда не нашла причин для смягчения наказания. Жалоба адвоката отклонена, приговор вступил в силу.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

