Мог навсегда остаться инвалидом: подростка с переломом шеи спасли после жуткого ДТП в Приморье

Операция длилась около трех часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Несовершеннолетний мотоциклист из Находки оказался на операционном столе после серьезной аварии. После страшного ДТП парень мог навсегда остаться прикованным к кровати, но настоящее чудо совершили хирурги. Врачи буквально по частям восстановили разрушенный позвоночник подростка. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

УДАР О ДЕРЕВО И ОНЕМЕВШИЕ РУКИ

Все произошло внезапно. Несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Подростка отбросило на обочину, где он влетел в дерево.

В приемное отделение Находкинской городской больницы пострадавшего привезли в крайне тяжелом состоянии. Юноша жаловался на сильную боль в шее и онемение рук. У пациента выявили серьезное повреждение шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Такая тяжелая травма вполне могла привести к инвалидности.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА ХИРУРГОВ

Времени на раздумья не было, подростка экстренно отправили в операционную. Сложнейшее хирургическое вмешательство длилось около трех часов. За это время врачи провели поистине ювелирную работу.

«Специалисты стабилизировали поврежденный участок позвоночника с помощью системы внутренней фиксации и установили эндопротез взамен разрушенного межпозвоночного диска», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморья.

Провести операцию на таком высочайшем уровне хирурги смогли благодаря новому высокотехнологичному оборудованию. Передовая техника поступила в городскую больницу по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

К счастью, самое страшное уже позади. Сегодня спасенный юноша выписан из стационара и находится дома. Однако впереди молодого человека ждет очень длительный и сложный курс реабилитации, чтобы полностью вернуть здоровье.

Тем временем в Минздраве в очередной раз бьют тревогу. Мотобайки, мопеды и квадроциклы – это не безобидное развлечение, а серьезная опасность для детей и подростков. Цифры говорят сами за себя: только за прошлое лето на дорогах края произошло 26 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники. Трое детей погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снова взял удочку в руки и радуется жизни: мужчина из Приморья прошел через тяжелые осложнения в борьбе с раком и смог вернуться к любимому занятию

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.