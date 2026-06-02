Тропического марабу впервые засняли в Чугуевском районе Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На юге Дальнего Востока, в Чугуевском районе Приморья, фермер снял на видео огромную экзотическую птицу прямо на пашне. Она оказалась индийским марабу. Появление этого тропического вида в нашей стране зафиксировано впервые за всю историю наблюдений. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ЗАГАДКА ДЛЯ ОРНИТОЛОГОВ

Встреча, которая по-настоящему удивила орнитологов, произошла совершенно случайно. Руководитель крестьянского фермерского хозяйства Владимир Яцухно приблизился на автомобиле примерно на 10 метров к необычной птице, спокойно разгуливающей по полю, и снял ее на видео с помощью телефона.

Фермер заснял птицу на телефон с расстояния 10 метров Фото: стоп-кадры видео В. Яцыхно

Оказалось, что в объектив попал настоящий крылатый гигант. Индийский марабу достигает полутора метров в высоту, а размах его крыльев составляет внушительные 2,5 метра. В отличие от привычных нам изящных аистов, этот вид не брезгует питаться падалью и часто промышляет на свалках.

Основной ареал обитания марабу – Индия и Индокитай, где осталось всего около тысячи пар. Эти птицы ведут оседлый образ жизни, поэтому преодоление расстояния в три тысячи километров стало главной загадкой для специалистов. Сотрудница ДВО РАН Ольга Васик предположила, что птица могла сбежать из зоопарка. Однако очевидцы опровергли эту версию: тропический гигант вел себя абсолютно дико, пугался людей, а на его лапах не было колец и типичных для содержания в клетке повреждений перьев.

Размах крыльев этого гиганта достигает 2,5 метра Фото: стоп-кадры видео В. Яцыхно

ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ

Наиболее правдоподобную версию выдвинули специалисты Центра кольцевания птиц Российской академии наук. Окрас перьев выдал в марабу молодую особь. После сезона размножения такие птицы иногда разлетаются на большие расстояния. Марабу парят в небе подобно орлам, поэтому их легко могут подхватить мощные воздушные потоки и унести против воли.

«Какова бы ни была причина, важно понимать: этот случай – уникальная случайность, а не признак смены ареала. Ученые пока не фиксируют массового смещения тропических птиц на север», – рассказала руководитель лаборатории орнитологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна Гамова.

По словам специалистов, ждать, что индийские аисты будут регулярно прилетать в нашу страну из-за глобального потепления, точно не стоит. Тем не менее, тропические гости все же периодически залетают в край. Например, в 2021 году в Лазовском заповеднике замечали редкую птицу – мангрового волчка из Юго-Восточной Азии, а на полуострове Де-Фриз ранее гостил двупятнистый жаворонок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любит внимание, но держит дистанцию: история пострадавшего от браконьеров в Приморье леопарда получила продолжение

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.