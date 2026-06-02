Улетевшая на Пхукет женщина не выходит на связь уже неделю Фото: Telegram-канал «Паттайя от А до Я»/@pattaya_az

Первая за долгие годы поездка к морю обернулась чередой пугающих и необъяснимых событий для 43-летней жительницы Артема. Успешный ветеринарный врач Дарья Шаньгина улетела в Таиланд в начале апреля, но спустя полтора месяца словно растворилась на курорте. Как серьезная женщина оказалась в камере и почему решила в спешке избавиться от своей недвижимости? Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ВЕТВРАЧ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА ДАРЬЯ ШАНЬГИНА ПРОПАЛА В ТАИЛАНДЕ

Дарья отправилась на отдых 3 апреля в компании знакомых, но по прилете в Таиланд решила отделиться и сняла жилье в другом районе. Как сообщает волонтер Светлана Шерстобоева, неприятности у туристки начались почти сразу. Сначала женщина угодила в больницу: якобы из-за того, что ее ужалила медуза. Затем последовало более пугающее происшествие: по неизвестным причинам жительница Приморья провела больше двух суток в камере полицейского участка. Едва выйдя на свободу, Дарья снова пострадала – на этот раз ее укусила дикая обезьяна.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОПАВШЕЙ В ТАИЛАНДЕ ДАРЬЕ ШАНЬГИНОЙ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Друзья забили тревогу, когда заметили резкие изменения в поведении землячки. Знакомые отмечают, что на присланных видеороликах 43-летняя женщина, которая всегда была серьезным трудоголиком, выглядит совершенно иначе.

В долгожданный двухмесячный отпуск Дарья полетела с друзьями Фото: Telegram-канал «Паттайя от А до Я»/@pattaya_az

Последний раз она выходила на связь 25 мая. По видеосвязи Дарья шепотом сказала подруге: «Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы с ним летим на Мальдивы». После этих слов она бросила трубку и с тех пор не появлялась в социальных сетях.

Что именно кроется за этим внезапным исчезновением? Особую тревогу у друзей вызывает финансовая сторона вопроса: пропавшая из Артема – весьма обеспеченный человек. У нее есть квартира в родном городе, дорогой автомобиль и солидные накопления на счетах.

По информации Светланы Шерстобоевой, уже находясь в Таиланде, Дарья звонила подруге и просила срочно продать ее инвестиционную квартиру в Анапе, пообещав прислать доверенность. Вырученные деньги она якобы планировала потратить на покупку дома в Испании.

Знакомые характеризуют пропавшую как женщину без большого опыта в личной жизни. Близкие предполагают, что она могла встретить афериста, который вскружил ей голову ради денег и втянул в сомнительную историю.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПРОПАЖЕ ДАРЬИ ШАНЬГИНОЙ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В ТАИЛАНДЕ

Сейчас на родине за Дарью переживают пожилая мама и друзья. Близкие уже направили официальный запрос в консульство для организации поисков.

Узнать пропавшую можно по тайскому узору на спине Фото: Telegram-канал «Паттайя от А до Я»/@pattaya_az

Пропавшая имеет рост 166 сантиметров и весит 52 килограмма. Из особых примет: татуировка в виде совы на пояснице и свежий тайский магический узор «сак янт» между лопаток. Родные надеются, что с женщиной все благополучно и она в ближайшее время выйдет на связь.

