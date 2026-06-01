«Останови здесь, тут безлюдно»: страшная схема убийства таксиста вскрылась спустя 20 лет в Приморском крае

В Приморье заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Ульяновской области. Его обвиняют в разбое и убийстве таксиста, совершенных 20 лет назад - в 2006 году. Второй соучастник уже был осужден еще в 2007 году. Теперь настала очередь второго фигуранта предстать перед судом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор для нападения на водителя такси. Злоумышленники заранее купили перчатки, пластиковые емкости с бензином для сожжения тела и металлический трос, который приспособили в качестве удавки. Ночью они заказали такси из Владивостока до поселка Славянка Хасанского района. На обратном пути попросили водителя остановиться в безлюдном месте.

«Пассажир, сидевший позади, набросил на шею водителя металлическую удавку и стал его душить. В это время обвиняемый достал раскладной нож и нанес потерпевшему не менее двух ударов в область груди», - рассказали в прокуратуре Приморского края.

После этого нападавшие нанесли таксисту не менее двух сильных ударов по голове, облили тело бензином и подожгли. Затем они похитили шесть тысяч рублей, мобильный телефон за две тысячи рублей и автомобиль стоимостью 95 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит длительное лишение свободы.

