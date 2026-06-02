Случайным свидетели стала соседка: житель Камчатки зверски убил супругов, а потом устроил кошмар для всех, кто попадал под руку

В Камчатском крае завершено расследование резонансного уголовного дела против 61-летнего местного жителя, который жестоко расправился с пожилой супружеской парой. А затем устроил кровавый погром в селе Сосновка, пытаясь убить соседку и двоих мужчин, а также угрожая сотруднику полиции. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, вечером 3 ноября 2025 года мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, беспрепятственно прошел в незапертую дверь квартиры, где жили 71-летняя женщина и 78-летний мужчина. Не реагируя на требования покинуть жилище, он схватил в коридоре топор и начал наносить пенсионерам множественные удары в голову, шею и туловище. От полученных травм и обильной кровопотери оба скончались на месте.

В этот момент происходящее увидела соседка, стоявшая в подъезде. Желая скрыть убийство, преступник с топором бросился к женщине, но она успела укрыться за металлической дверью своей квартиры. Тогда обвиняемый вышел во двор, где принялся демонстративно размахивать топором и угрожать смертью всем окружающим. Как сообщили в следственном управлении, он повредил четыре иномарки, используя металлическую трубу и тот же топор. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

На крики выбежали двое мужчин, пытавшихся пресечь бесчинства. Однако фигурант попытался убить и их. Он нанес удар топором одному из защитников в область шеи и головы. Потерпевший чудом выжил, частично уклонившись от лезвия, но получил рану правого плеча, которую медики квалифицировали как легкий вред здоровью.

В довершение всего, когда на место прибыл сотрудник полиции, злоумышленник, находясь в подъезде, схватил металлическую палку и направился к представителю власти, угрожая физической расправой. Полицейский воспринял угрозу как реальную, однако действия нападавшего были своевременно пресечены.

«Следователем СК России мужчина был задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно психолого-психиатрической экспертизе, обвиняемый каким-либо заболеванием, препятствующим осознанию характера и общественной опасности своих деяний, не страдает», – говорится в официальном сообщении Следкома.

В настоящий момент расследование завершено, собрана неопровержимая доказательная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

