12 лет хранила кровавый секрет: жительницу Приморья обвинили в убийстве супруга в 2014 году из-за ревности

Дело передано в суд. Фото: скриншот видео СК Приморья

Следственный комитет Приморья закончил расследование дела 40-летней жительницы Владивостока. Ее обвиняют в убийстве супруга, которое произошло еще в 2014 году. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, в январе того года в квартире на улице Сипягина между супругами вспыхнула ссора. Мужчина был пьян и грубо обращался с женой. В ответ женщина ударила его ножом в живот.

Потерпевшему стало плохо только через несколько часов, тогда супруга вызвала скорую. На следующий день мужчина скончался в больнице. Сама женщина тогда скрыла, что именно произошло.

Спустя годы следователи и криминалисты пересмотрели материалы дела, нашли свидетелей, которые слышали скандал, и собрали неопровержимые доказательства. После этого обвиняемая полностью признала вину и даже показала на месте, как именно нанесла удар. Дело передано в суд.

