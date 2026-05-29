Ордена за погибших сыновей стали предлогом: мошенники цинично сыграли на горе матерей и похитили у них 21 миллион рублей на Камчатке

Пенсионерки снимали все свои накопления и, следуя инструкциям, вылетали за пределы полуострова Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке трое пожилых женщин, чьи сыновья погибли в ходе специальной военной операции, лишились более 21 миллиона рублей. Мошенники обещали им ордена, но вместо наград выманили все сбережения. Жертвами преступников стали жительницы Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и села Паратунка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Злоумышленники звонили пенсионеркам в мае 2026 года. Представляясь сотрудниками военкомата, они сообщали, что погибший сын представлен к ордену. Затем в разговор вступали лжесотрудники МФЦ, ФСБ и Центробанка. Они убеждали женщин, что их деньги пытаются украсть, и для «спасения» сбережения нужно перевести на безопасные счета или лично передать курьерам.

«Под психологическим давлением мошенников пенсионерки снимали все свои накопления и, следуя полученным инструкциям, специально вылетали за пределы полуострова – в город Артем Приморского края», - рассказали в полиции.

Там они передавали многомиллионные суммы неизвестным. Одна потеряла почти пять миллионов рублей, другая - 3,1 миллиона, третья - более 13,4 миллиона рублей.

Заведены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция просит родственников поговорить с пожилыми близкими и предупредить: сотрудники военкоматов, МФЦ, ФСБ и Центробанка никогда не звонят с просьбами перевести деньги на «безопасные счета» или передать их курьерам, тем более в другом регионе. Если поступил такой звонок - сразу кладите трубку и звоните в полицию по номеру 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Били тапкой и заставляли называть папой: суд утвердил приговор чиновнице, пытавшейся отдать девочку неродному отцу-уголовнику в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.