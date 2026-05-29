Высота падения составила 15 метров Фото: ГАИ Камчатки

Днем 28 мая в районе бухты Средняя Лагерная под Петропавловском-Камчатским со скалы рухнул мотоциклист. Высота падения составила 15 метров. Спасателям пришлось добираться до пострадавшего на моторной лодке, так как подойти по берегу было невозможно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В службу «112» сообщили о падении. На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Пострадавшим оказался 29-летний мужчина.

«Спасатели эвакуировали пострадавшего до Малой Лагерной, где его передали бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в ЦОД по ГО, ЧС и ПБ по Камчатскому краю.

Спасателям пришлось добираться до пострадавшего на моторной лодке Фото: ГАИ Камчатки

С кататравмой его доставили в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Он получает противошоковую терапию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются. Спасатели и медики призывают к осторожности при передвижении на мототехнике в сложных прибрежных зонах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

