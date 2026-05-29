Долгие годы хранила страшную тайну: подозреваемую в жестоком двойном убийстве 13-летней давности вычислили в Приморье

Следователи СКР по Приморскому краю раскрыли особо тяжкое преступление 12-летней давности. В Уссурийске задержали женщину, которая в 2013 году во время пьяной ссоры зарезала двоих мужчин, нанеся им более 30 ножевых ранений на двоих. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В июне 2013 года в Уссурийске 23-летняя местная жительница распивала алкоголь с двумя мужчинами. То, что начиналось как обычное застолье, закончилось кровавой бойней. Между собутыльниками вспыхнул конфликт, и женщина схватилась за нож.

Сначала она нанесла одному оппоненту не менее 12 ударов ножом – в голову и тело. Когда мужчина упал, фигурантка набросилась на второго. Тот получил не менее 20 колото-режущих ранений головы, ног и нижней части туловища. Оба потерпевших скончались на месте.

В 2013 году женщине удалось запутать следствие и уйти от ответственности. Но спустя годы криминалисты заново перелопатили материалы дела. Свежий анализ улик и новые обстоятельства, добытые сыщиками, указали на убийцу.

Сейчас подозреваемой уже 35 лет. Ее задержали в Уссурийске в порядке статей 91-92 УПК РФ. Следователи готовят документы в суд, чтобы отправить женщину под стражу. Расследование продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

