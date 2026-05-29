Общество29 мая 2026 6:05

Значок «Ворошиловский стрелок», ложка и 20 копеек: поисковики нашли останки красноармейца, который погиб во время боев за Сахалин

Евгения Богданова
Участники ведут раскопки на местах боев Южно Сахалинской наступательной операции. Фото: «Поисковое движение России – Сахалин»

В Смирныховском районе Сахалинской области продолжает работу межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт 2026». Участники ведут раскопки на местах боев Южно Сахалинской наступательной операции 1945 года – и уже нашли останки советского бойца, а также редкие артефакты тех лет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

24 мая на склоне сопки Плоская боец поискового отряда «Эхо» из Ивановской области Глеб Пантелеев обнаружил останки воина Рабоче Крестьянской Красной Армии. Предположительно, они принадлежат бойцу 157-го стрелкового полка (это подразделение входило в 79-ю стрелковую дивизию). При подъеме рядом нашли монету 20 копеек СССР, предположительно 1937 года выпуска, и пуговицы. Личных вещей, которые помогли бы опознать солдата, к сожалению, не оказалось.

В ходе экспедиции также обнаружили предметы солдатского быта: часы, складной нож, ложку, нагрудный знак «Ворошиловский стрелок» и значок ОСОВИАХИМ. Останки героя торжественно захоронят на Мемориале «Место захоронения останков советских воинов, погибших в 1945 году при освобождении Южного Сахалина» в селе Победино. Церемонию проведут со всеми воинскими почестями – как дань уважения подвигу солдата.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

