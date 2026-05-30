Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Вилючинской городской больнице впервые в истории учреждения выполнили лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря. Вмешательство провела бригада в составе хирурга Саида-Магомеда Макшиева, ассистента Чадамбы Ооржака и операционной медсестры Елены Душечкиной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Операция прошла в новом операционном блоке после капитального ремонта, с использованием оборудования экспертного класса. Лапароскопический метод позволяет делать не большие разрезы, а несколько микропроколов. Для пациента это значит гораздо меньше боли, отсутствие грубых рубцов и быстрое восстановление - всего несколько дней вместо недель при классической полостной операции.
«Это колоссальный шаг вперед в повышении качества и доступности помощи. Выражаю благодарность операционной бригаде за высокий профессионализм. Мы продолжим развивать современные методы хирургического лечения в нашей больнице», - подчеркнул главный врач Вилючинской больницы Абдулгапиз Меджидов.
Видео: минздрав Камчатки
В планах - расширение списка операций, которые будут проводить этим современным методом. Внедрение высокотехнологичных способов хирургии в медучреждениях края остается одной из ключевых задач Министерства здравоохранения. Теперь жителям Вилючинска и Камчатского края не придется уезжать за качественной медицинской помощью - она становится доступнее прямо в городе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Коварный инфаркт» прикинулся ушибом: врачи спасли мужчину, который упал с самоката и неделю лечил травму обезболивающим во Владивостоке
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.