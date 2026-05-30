Операция прошла в новом операционном блоке

В Вилючинской городской больнице впервые в истории учреждения выполнили лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря. Вмешательство провела бригада в составе хирурга Саида-Магомеда Макшиева, ассистента Чадамбы Ооржака и операционной медсестры Елены Душечкиной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Операция прошла в новом операционном блоке после капитального ремонта, с использованием оборудования экспертного класса. Лапароскопический метод позволяет делать не большие разрезы, а несколько микропроколов. Для пациента это значит гораздо меньше боли, отсутствие грубых рубцов и быстрое восстановление - всего несколько дней вместо недель при классической полостной операции.

«Это колоссальный шаг вперед в повышении качества и доступности помощи. Выражаю благодарность операционной бригаде за высокий профессионализм. Мы продолжим развивать современные методы хирургического лечения в нашей больнице», - подчеркнул главный врач Вилючинской больницы Абдулгапиз Меджидов.

Видео: минздрав Камчатки

В планах - расширение списка операций, которые будут проводить этим современным методом. Внедрение высокотехнологичных способов хирургии в медучреждениях края остается одной из ключевых задач Министерства здравоохранения. Теперь жителям Вилючинска и Камчатского края не придется уезжать за качественной медицинской помощью - она становится доступнее прямо в городе.

