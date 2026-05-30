Лава течет по склонам, возможны выбросы пепла: сразу три вулкана проявляют активность на Камчатке

На Камчатке продолжается активное извержение вулкана Шивелуч. Ученые KVERT присвоили ему авиационный цветовой код «оранжевый». Это означает, что пепловые облака могут представлять серьезную опасность для полетов как по местным, так и по международным авиалиниям. Мощные эксплозивные события с выносом пепла до 10 километров над уровнем моря произошли 24 и 28 мая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Шивелуч продолжает извергаться. В северной части лавового купола растет новый блок лавы, а вокруг вулкана фиксируется мощная парогазовая активность. По спутниковым данным, 24-25 мая пепловые шлейфы протянулись на 1900 километров на юго-юго-восток. А 28 мая пепловое облако уже находилось в 383 километрах от вулкана - над островом Беринга Командорских островов.

«Продолжение эксплозивно-экструзивного извержения вулкана. Эксплозии с выносом пепла до 12 километров над уровнем моря возможны в любое время», - предупреждают специалисты KVERT.

Также активны и другие вулканы. У Безымянного - желтый код опасности: его эффузивное извержение продолжается, а термальная аномалия наблюдается ежедневно. У вулкана Крашенинникова тоже желтый код: лавовые потоки изливаются на восточные склоны, что сопровождается парогазовой активностью. Вулканологи ведут круглосуточный мониторинг, чтобы вовремя предупреждать авиацию и жителей региона.

